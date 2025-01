Hundechip auslesen: Wie funktioniert die Identifizierung?

Der implantierte Mikrochip kann nur mit einem speziellen Gerät ausgelesen werden. Sobald das Gerät in die Nähe des Chips kommt, werden die Signale per Radio Frequency Identification (RFID) drahtlos empfangen und das Lesegerät zeigt die gespeicherte Chipnummer an.

Um einen Hundechip auszulesen, haben Sie zwei Optionen: Sie können selbst ein Lesegerät für den privaten Gebrauch erwerben oder Sie besuchen Tierarztpraxen, Kliniken, Tierheime oder Behörden wie die Polizei oder den Zoll. Die genannten Einrichtungen verfügen alle über entsprechende Chip-Scanner.

Wichtig: Der Mikrochip kann nur dann effektiv zur Identifizierung beitragen, wenn er ordnungsgemäß registriert ist und die Daten aktuell sind.

Wo kann ich als Halter*in meinen Hund registrieren?

Damit der Mikrochip Ihres Hundes seine Aufgabe erfüllen kann, ist es wichtig, dass Sie ihn in einer speziellen Datenbank registrieren. Ohne diese Registrierung ist der Chip nutzlos. Denn erst dadurch werden Ihre Kontaktdaten mit der Mikrochipnummer verknüpft. Nur dann kann das Tier eindeutig zugeordnet werden. Neben der Nummer werden auch Informationen über Ihren Hund und Ihre persönlichen Kontaktdaten erfasst.

Deutschland

In Deutschland gibt es verschiedene Mikrochipregister für Haustiere. Die bekanntesten sind die kostenlosen Haustierregister FINDEFIX (Deutscher Tierschutzbund) und TASSO (beide kostenlos) sowie die kostenpflichtige Internationale Zentrale Tierregistrierung IFTA.

In manchen Fällen übernimmt Ihr Tierarzt oder Ihre Tierärztin bzw. das Tierheim die Registrierung für Sie. In der Regel sind Sie aber selbst für die Registrierung verantwortlich. Klären Sie am besten direkt mit Ihrer Tierarztpraxis ab, wie die Registrierung bei Ihnen abläuft. Denken Sie daran, Ihre Kontaktdaten regelmäßig zu aktualisieren, damit Sie im Falle eines Verlustes immer erreichbar sind.

Österreich

In Österreich ist die Registrierung des Mikrochips Ihres Hundes in der Heimtierdatenbank des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz verpflichtend.

Die Eintragung können Sie einfach und kostenlos selbst vornehmen, wenn Sie im Besitz einer gültigen ID Austria sind.

Alternativ können auch die Tierärzt*innen die Registrierung für Sie übernehmen. Allerdings ist das in der Regel kostenpflichtig.

Schweiz

In der Schweiz müssen alle Hunde in der nationalen Datenbank AMICUS registriert sein. Jeder neue Hund muss bei der Wohngemeinde angemeldet werden. Die Gemeinde ist für die Registrierung von Ihnen und Ihrem Hund in AMICUS zuständig und teilt Ihnen eine ID zu.

Welpen müssen innerhalb von drei Monaten nach der Geburt von einer Tierärztin oder einem Tierarzt gechippt werden und in AMICUS registriert werden. Wenn Sie einen Hund aus dem Ausland übernehmen, der noch nicht in AMICUS registriert ist, müssen Sie ihn von Ihrem Tierarzt oder Ihrer Tierärztin umgehend registrieren lassen.

So erhöhen Sie die Chancen, Ihren Hund wiederzufinden

Eben tollt der geliebte Vierbeiner noch fröhlich um einen herum, und plötzlich ist er wie vom Erdboden verschluckt. Wenn dann auch noch jedes Rufen und Pfeifen ins Leere geht, läuft es wohl jedem Hundehalter bzw. jeder Hundehalterin eiskalt den Rücken runter. Um die Chancen auf ein schnelles und sicheres Wiederfinden Ihres Tieres zu erhöhen, gibt es eine Reihe bewährter Maßnahmen:

Registrierung und Kennzeichnung:

Offizielle Registrierung: Melden Sie Ihren Hund bei der zuständigen Gemeinde an. Falls in Ihrer Region eine Registrierungspflicht besteht, lassen Sie Ihren Vierbeiner im Hunderegister eintragen.

Melden Sie Ihren Hund bei der zuständigen Gemeinde an. Falls in Ihrer Region eine Registrierungspflicht besteht, lassen Sie Ihren Vierbeiner im Hunderegister eintragen.

Fertigen Sie mehrere Hundemarken mit Ihren aktuellen Kontaktdaten an und befestigen Sie diese am Halsband Ihres Tieres. Mikrochip: Lassen Sie Ihren Hund chippen und halten Sie die Daten in der Datenbank aktuell.

Nachbarschaft alarmieren:

Soziale Medien: Posten Sie den Verlust Ihres Hundes in sozialen Netzwerken und Nachbarschaftsgruppen. Wichtig: Ein Foto des Tieres nicht vergessen.

Posten Sie den Verlust Ihres Hundes in sozialen Netzwerken und Nachbarschaftsgruppen. Wichtig: Ein Foto des Tieres nicht vergessen.

Hängen Sie in Ihrer Umgebung Suchplakate auf. Auch hier gilt: Unbedingt ein Foto auf die Plakate drucken. Aufmerksamkeit erzeugen: Informieren Sie Tierheime, Tierarztpraxen und andere Hundehalter*innen in Ihrem Umfeld.

Effektive Suche:

Lokale Suche: Suchen Sie Ihre Nachbarschaft gründlich ab und rufen Sie Ihren Hund mit Namen.

Suchen Sie Ihre Nachbarschaft gründlich ab und rufen Sie Ihren Hund mit Namen.

Haben Sie einen zweiten Vierbeiner? Binden Sie ihn in die Suche ein. Seine feine Nase kann Ihnen helfen, die Witterung Ihres verlorenen Tieres aufzunehmen.

Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, machen Sie mit einem Suchplakat am Fenster auf Ihre Suche aufmerksam. Belohnung: Setzen Sie eine Belohnung aus. Ein kleiner Betrag kann Finder*innen motivieren, Ihren Hund schnell zu melden und die Suche zu unterstützen.

Zusätzliche Tipps:

Vertraute Gegenstände: Nehmen Sie bei Ihrer Suche Dinge mit, die Ihrem Vierbeiner vertraut sind, wie das Lieblingsspielzeug oder eine Decke. Der vertraute Geruch kann helfen, das Tier anzulocken.

Nehmen Sie bei Ihrer Suche Dinge mit, die Ihrem Vierbeiner vertraut sind, wie das Lieblingsspielzeug oder eine Decke. Der vertraute Geruch kann helfen, das Tier anzulocken. Aktuelle Fotos: Machen Sie regelmäßig aktuelle Fotos von Ihrem Hund, damit Sie diese bei einer eventuellen Suche verwenden können.







