Wenn wir einen direkten Vergleich mit Katzen anstellen, können wir sehen, dass Hunde menschenähnliche Signale der Zuneigung deutlicher zeigen. Ein liebevoller Blickkontakt oder ein aufgeregter Sprung, wenn Sie ihr Lieblingsspielzeug hervorholen.

Die Bindung zwischen Hund und Mensch hat sich über einen langen Zeitraum entwickelt. Archäologen haben Beweise gefunden, die darauf hindeuten, dass die Menschen schon vor über 30.000 Jahren begannen, Hunde zu domestizieren. Heute gibt es eine Fülle von wissenschaftlichen Daten, die bestätigen, dass Hunde in der Lage sind, Gefühle für ihre Halter*innen zu haben.

Tatsächlich können Hunde Freude, Angst, Überraschung, Zufriedenheit und Ekel empfinden, was auch bedeutet, dass Hunde traurig werden können. Als verantwortungsbewusste*r Hundehalter*in ist es wichtig, dass Sie die Signale verstehen, die Ihr Hund Ihnen mitteilt. Auf der anderen Seite können Hunde Emotionen bei Menschen spüren.

Bereits 2014 untersuchten Forscher der Emory University in den USA die Gehirnaktivität wacher, trainierter Hunde. Die Ergebnisse zeigten, dass der Teil ihres Gehirns, der positive Erfahrungen registriert, am stärksten reagierte, wenn ihnen der Duft ihrer menschlichen Familienmitglieder präsentiert wurde. Eine ähnliche Studie wurde in Budapest durchgeführt, konzentrierte sich aber auf Geräusche statt auf Gerüche. Es wurde festgestellt, dass Hunde Gefühle in menschlichen Stimmen interpretieren können.

Weitere Daten, die auf Empathie bei Hunden schließen lassen, stammen aus einer Studie aus dem Jahr 2015 in Japan, bei der Menschen und Hunde sich in die Augen schauten. Dabei stellten die Forscher fest, dass bei Hunden ein höherer Oxytocinspiegel – besser bekannt als „Liebeshormon“ – festgestellt wurde, was auf eine Bindung hindeutet, die der zwischen Eltern und ihren Kindern ähnelt.