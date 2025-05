Die Fütterung von Welpen ist in der Regel eine ziemlich einfache Angelegenheit, da die meisten Welpen alles verschlingen, was ihnen angeboten wird. Wenn ein Welpe seine Nahrung nicht frisst, kann das ein Anlass zur Sorge sein - und es könnten viele Gründe dahinterstecken. Der Welpe könnte möglicherweise Zahnprobleme wie einen gebrochenen Zahn besitzen. Oder er mag seine Leckerlis so sehr, dass er abwartet, ob er diese vielleicht als volle Mahlzeit bekommt.

Wenn Ihr Welpe seinen Futternapf für eine Mahlzeit meidet, ist das erstmal nicht weiter schlimm. Jedoch sollten Welpen nicht länger als 12 Stunden ohne Nahrung auskommen, da dann eine Unterzuckerung auftreten könnte. Kleine und Zwerghunderassen, wie Zwergspitze und Malteser, haben einen schnelleren Stoffwechsel als größere Hunde, wie zum Beispiel Cocker Spaniel oder Dalmatiner und sind daher anfälliger für einen niedrigen Blutzucker.



Außerdem verfügen Welpen nicht über die gleichen Fettreserven wie ausgewachsene Hunde.