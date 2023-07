Kan hunde opdage covid-19?

Det er vigtigere end nogensinde før, at vi tester for covid-19 med henblik på at undgå en anden bølge, der på skift medfører nedlukninger i lokale regioner og hele lande. Det er nu almindeligt anerkendt, at massetestninger kommer til at spille en vigtig rolle i at minimere sygdommens indvirkning. Da det har vist sig at være en udfordring at teste for covid-19 i bestemte miljøer og endda i bestemte lande, melder følgende spørgsmål sig: Findes der andre pålidelige metoder, der kan forhindre covid-19 i at sprede sig? Nogle hundeeksperter mener, at svaret muligvis kan findes hos vores hundevenner.

Hvordan kan hunde bekæmpe covid-19?

Siden det globale udbrud begyndte, har en række forskere tilegnet sig viden om effektiviteten af hunde, der er trænet til detektion af covid-19-inficerede personer – især dem, der er symptomfri og ikke udviser symptomer.