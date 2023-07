Smagsgaranti på Royal Canin-produkter

Vi er opsatte på, at vores foder er af god kvalitet og smager godt. Derfor tilbyder vi garanti på alt vores foder, hvor du får dine penge tilbage, hvis din hund eller kat ikke kan lide det - en såkaldt smagsgaranti. Vores smagsgaranti betyder, at hvis din hund eller kat nægter at spise deres Royal Canin-foder, kan du få et andet produkt fra Royal Canin eller pengene tilbage.

Smagsgarantien gælder, så længe følgende betingelser er opfyldt:

• Der er mindst 75 % af produktet tilbage i pakken

• Produktet er i sin originale emballage

• Det er første gang, din hund eller kat prøver det pågældende produkt.



Der er undtagelser, hvor smagsgarantien ikke gælder. Disse er:

• Ernæringsbehov har ændret sig (f.eks. på grund af kastration, sygdom eller allergi)

• Bedst før-datoen for produktet er overskredet

• Hvis du som ejer ved en fejl har købt det forkerte produkt

• Produktets fysiske egenskaber opfylder ikke kæledyrets behov

• Hvis hunden eller katten er død.



Følg instruktionerne herunder for at få fordel af smagsgarantien:



Privat kæledyrsejer:

Hvis du er kæledyrsejer og har købt foderet fra en veterinærklinik, butik eller online forhandler, bedes du kontakte dem. Men har du en kvalitetsklage, så kontakt os gerne, eller hvis du brug for rådgivning om, hvilket foder du skal skifte til.



Opdrætter:

Hvis du er registreret opdrætter hos os og har købt produktet gennem os, finder du vilkår og betingelser samt formularerne for smagsgaranti og kvalitetsklager her. Hvis det drejer sig om en kvalitetsklage, bedes du kontakt os.



Forhandler:

Er du registreret forhandler hos os, finder du vilkår og betingelser samt formularerne for smagsgaranti og kvalitetsklager her. Hvis det drejer sig om en kvalitetsklage, bedes du kontakte os.