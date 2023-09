Levering af ROYAL CANIN®s Multifunction Veterinary Diet produkter til autoriserede dyrlæger

Royal Canin ønsker at adskille sig fra andre leverandører af foder til dyr ved at skabe Health Nutrition produkter af høj kvalitet med en unik og præcis sammensætning af næringsstoffer baseret på kattes og hundes forskellige og specifikke behov.



Alle Royal Canins produkter er udviklet takket være omfattende viden om katte og hunde erhvervet via mange års videnskabelige undersøgelser og forskning. Royal Canin udvikler og forbedrer konstant sin viden om kattes og hundes ernæringsbehov for fortsat at kunne give dem foder, der opfylder deres specifikke behov. Kattes og hundes behov er kernen i udviklingen af Royal Canins produkter.

Royal Canin stiller strenge krav til kvalitet og sporbarhed ved fremstilling af produkterne. Royal Canin har ekstremt strenge retningslinjer på sine fabrikker for at garantere optimale hygiejneforhold. Royal Canin har strenge krav gennem hele fremstillingsprocessen med en omhyggelig udvælgelse af leverandører, ekstremt detaljeret kvalitetskontrol af råvarerne med komplet sporbarhed af alle råvarer og en kvalitativ overvågningsplan, fra råmaterialerne ankommer til den afsluttende emballering af produkterne



Royal Canins Health Nutrition produkter har særlige tekniske og unikke ernæringsmæssige egenskaber af høj kvalitet. Markedsføring af sådanne tekniske produkter skal ledsages af støttende rådgivning, ekspertise og service med fokus på kattes og hundes trivsel. Derfor stilles der særlige krav til distributionen af Royal Canins Health Nutrition produkter til kæledyrsejere.

ROYAL CANIN®s Multifunction Veterinary Diet produkter er specielt udviklet til at tage hensyn til mere end et specifikt fastslået behov hos katte og hunde. Produkterne sælges med en personlig udformning (mærket med dyrlægeklinikkens oplysninger og navnet på kæledyrsejeren og kæledyret). Af denne grund bør ROYAL CANIN®s Multifunction Veterinary Diet præsenteres af autoriserede dyrlæger, da der ved salg af disse produkter er behov for rådgivning og nødvendig information om korrekt anvendelse. Gentagen bestilling af produkterne hos autoriseret dyrlæge sikrer tilbagevendende kontakt mellem katte/hunde med flere sygdomme og teamet på dyrlægeklinikken.











Leveringsbetingelser





Med hensyn til levering af Produkterne til forhandlere er det aftalt at:

1. Levering sker på de betingelser, som er angivet i "Royal Canin - Kategorispecifikke salgsbetingelser og -vilkår for autoriserede dyrlæger - Danmark" samt "Royal Canin - Tillæg om internettet til kategorispecifikke salgsbetingelser og -vilkår for autoriserede dyrlæger - Danmark"” med den forskel at leveringen af Produkterne kun sker fra Royal Canin til den fysiske Dyreklinik eller Dyrehospital i Danmark eller direkte til kæledyrsejerens adresse









2. Prisen på Produkterne fremgår af prisliste for ROYAL CANIN®s Multifunction Veterinary Diet. Priserne kan blive justeret fra tid til anden.









3. Bestillinger af ROYAL CANIN®s Multifunction Veterinary Diet skal afgives via Royal Canin A/S' specifikke webbaserede bestillingsplatform for Produkterne. Kunden skal give alle de oplysninger, Royal Canin A/S anmoder om via den webbaserede bestillingsplatform, herunder oplysninger om Produkt, mængde (i hele salgsenheder), navnet på kæledyrsejeren og på kæledyret (så Produkterne kan gøres personlige) samt leveringssted.





4. Ved uoverensstemmelse mellem betingelserne i dette dokument og "Royal Canin - Kategorispecifikke salgsbetingelser og -vilkår for autoriserede dyrlæger - Danmark" samt "Royal Canin - Tillæg om internettet til kategorispecifikke salgsbetingelser og -vilkår for autoriserede dyrlæger - Danmark" er førstnævnte dokument gældende. Betingelserne i dette dokument kan blive opdateret fra tid til anden.