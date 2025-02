1. Overvåg vækst og vægt

2. Øv indkald uden snor

3. Tag den med til vandrelaterede aktiviteter

4. Oprethold en afbalanceret kost, og hold øje med vægten

5. Pelspleje

I en alder af 47 uger vokser din labrador muligvis stadig i højden, men den bør være tæt på sin voksne størrelse. Sørg for at overvåge hundens vægt regelmæssigt, da labradorer er tilbøjelige til at blive overvægtige. Sørg for en afbalanceret kost, og undgå overfodring for at sikre, at hunden opretholder en normal vægt.I en alder af 47 uger kan din labradors ønske om at udforske verden og følge dufte være blevet stærkere end nogensinde. Øv og udbyg dens evne til indkald i forskellige miljøer og med stadig flere distraktioner for at sikre, at den trygt kan gå på eventyr uden snor, og lav lydighedstræning med den.Labradorer har en naturlig forkærlighed for vand takket være deres vandafvisende pels og svømmehuden på deres fødder. Tag din labrador med til vandrelaterede aktiviteter som f.eks. svømning eller hundedykning for at hjælpe den med at opbygge selvtillid og bevare forbindelsen til dens races historie.I takt med at din labrador fortsat modnes, er det vigtigt at blive ved med at give et afbalanceret hvalpefoder såsom ROYAL CANIN Labrador Puppy . Hold dog nøje øje med dens vægt. Rådfør dig med vores eksperter for at sikre, at din hunds foder og portionsstørrelser passer til dens alder, størrelse og aktivitetsniveau. Juster hundens fodermængde efter behov for at opretholde en normal vægt.

Din labradors karakteristiske dobbeltpels bør være tæt på sin fulde tykkelse og tekstur. Regelmæssig pelspleje, inklusive børstning og badning, vil hjælpe med at bevare en sund pels og reducere fældning. Sørg for at tjekke for eventuelle hudproblemer eller tegn på irritation under pelspleje.







Husk, at den enkelte hund, også inden for den samme race, kan have andre udviklingsmønstre og udvikle sig i et andet tempo end sine artsfæller. Hvis du har nogle bekymringer om din labradors udvikling, er det altid bedst at rådføre dig med din dyrlæge for at få professionel rådgivning.

