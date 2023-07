Abyssinier-katten kan være meget hengiven, men altid på sine egne betingelser og når den er i humør til det. Den har masser af charme, men kan være meget drillesyg.

Abyssinieren er en legesyg, aktiv kat, som er glad for at have en legekammerat. Den knytter sig meget til sine mennesker og elsker at være sammen med dem hele tiden. Abyssinieren er en social, energisk og loyal race, som siger mange lyde.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)