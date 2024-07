American curl

American curls kan lide mennesker. De er venlige og har en afbalanceret adfærd. De er meget intelligente og legesyge. Det er vigtigt, at deres ejer har tid til at give dem opmærksomhed, da denne race ikke kan lide at blive holdt uden for, når der sker noget i husstanden.

De har stille stemmer og siger ikke mange lyde, men de gør opmærksom på deres ønsker med milde triller og knurrende lyde. Deres killingeagtige personlighed varer til godt ind i voksenalderen.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)