Amerikansk langhår-katte er kendt for at være meget tolerante over for børn. De er rolige, men kan også være legesyge – selvom de er gamle. Generelt er de intelligente katte og yderst interesserede i alt omkring dem.

Mange amerikansk langhår-katte bevarer deres jagtinstinkt over for insekter, der kommer ind i hjemmet. De nyder menneskers selskab, men bliver ved med at være selvstændige. Mange er skødekatte, mens andre foretrækker at være lige i nærheden.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)