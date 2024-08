Burmeserens personlighed har ført til dens store popularitet. Den elsker sine mennesker og er lige så glad for børn som for andre dyr.

Den er meget selvsikker, adræt og kan ofte hoppe højt op i luften for at fange noget. Hvis katten efterlades alene i hjemmet i længere perioder, anbefales det at have et andet kæledyr til at holde den med selskab.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)