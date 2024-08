Burmillaen skal være en del af familien. De elsker opmærksomhed og vil ofte kræve at blive kælet med. Selvom burmillaen er nysgerrige og venlige, opsøger den ikke fremmede med det sammen, men efterhånden tør den op over for gæster.

Disse søde katte er sjove, kærlige, stille samt milde og kommer godt ud af det med børn og andre dyr. Overordnet set er en intelligent og nysgerrig natur og en yderst hengiven personlighed nogle af de mest tiltrækkende kvaliteter ved burmillaen.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)