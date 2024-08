Chartreux-katten kommer godt ud af det med andre katte, hunde og børn. Denne race behøver ikke konstant opmærksomhed, men er meget tilfreds med at være i nærheden af sin ejer. Den vil følge sine ejere overalt i huset, men holder gerne lidt afstand.

Den er en meget diskret kat. Chartreux-katten kan lide at klatre og har ry for at være en god jæger. Disse aspekter af dens personlighed kan forbindes direkte med deres tidligere rolle som rovdyr.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)