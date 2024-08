Selvom cornish rex-katten ser skrøbelig ud, er det en meget robust race. De er perfekte kæledyr til ejere, der ønsker en aktiv kat, der deltager i familielivet.

Cornish rex er en udpræget skødekat, og ethvert skød kan bruges. Den kommer godt ud af det med andre dyr og er det ideelle kæledyr til børn. De elsker at løbe og klatre, så de har brug for plads. Cornish rex elsker også at være udendørs i en løbegård eller i haven.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)