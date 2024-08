Devon rex-katten er lege- og drillesyg og knytter sig tæt til sin ejer. Den er mest lykkelig, når dens ejer er i nærheden og vil lege med den. Denne aktive, lille kat trives godt i en aktiv familie og med masser af selskab.

Denne race er meget glad for menneskers selskab, f.eks. i en storfamilie. Den er god til børn og kommer godt ud af det med andre kæledyr i familien. Devon-katten kan have stor appetit, så sørg for at begrænse fodermængden, hvis den begynder at tage på i vægt – især hvis den er blevet neutraliseret.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)