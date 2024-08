Sphynxer er aktive, ekstremt venlige, meget intelligente og meget kærlige, loyale og dedikerede over for deres ejer. Sphynxen er godmodig, mild og nem at pleje og håndtere. Den har en afbalanceret personlighed, viser en livlig interesse i sine omgivelser og nyder at blive venner og lege.

Sphynx-racen har fire forskellige pelstyper i forskellige farver. Disse typer er kendt som Rubber Bald, Flock, Velour og Brush. Sphynxen bærer et dominerende hårtabsgen, der får fødselspelsen til at falde af, hvis den har en. Alle, bortset fra Brush-varianten, er kendt for at miste deres pels, enten ved fødslen, eller når de vokser.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)