Denne race er vanedyr og foretrækker rolige omgivelser og blid håndtering. De kan godt lide at blive børstet og kælet for af børn, men de vil højst sandsynlig ikke deltage i højrøstet leg.

Exotic shorthair-katten har en stille musikalsk mjaven, men kommunikerer med sine store, udtryksfulde øjne. Den kan lide at blive på jorden og lege med et stykke legetøj eller en snor, men er lige så glad for at ligge og slappe af på sit yndlingssted.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)