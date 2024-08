Kurilean bobtail-katten kan have kort eller mellemlangt hår og har en meget venlig, afbalanceret og fredelig personlighed. Dens helbred er generelt godt, og den er velafbalanceret af natur med en tillidsfuld og udadvendt personlighed.

Den er ikke let at gøre vred, og den har let ved at tilpasse sig ethvert miljø. Den kommer vældig godt ud af det med børn, hunde og andre katte.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)