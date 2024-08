Manxen er en meget rolig kat med udpræget social intelligens. Den elsker at være sammen med mennesker og knytter stærke bånd til sin familie. Den kommer godt ud af det med børn og andre kæledyr, når de bliver præsenteret ordentligt.

Denne godmodige og rolige kat har masser af kærlighed at dele ud af og foretrækker ikke at være alene i længere perioder ad gangen. Hvis din kat ofte skal være alene hjemme, skal du overveje at få endnu en manx, så de kan holde hinanden med selskab.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)