Neva maskerade-katte kommer godt ud af det med andre katte, hunde og børn. På trods af deres størrelse er de meget adrætte og kan lide at hoppe højt.

Disse katte har brug for deres ejers opmærksomhed, men kan ikke lide at blive kælet for og aet af fremmede.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)