Ocicats er selvsikre og udadvendte over for besøgende i hjemmet. Disse katte er begavede og kan nemt lære husregler. Derudover er de glade for at være sammen med mennesker, og denne kombination betyder, at de hurtigt lærer at adlyde kommandoer.

Ocicats er sociale og bryder sig ikke om at være uden selskab. De er bedst egnede til travle husstande med masser af aktivitet og bliver ulykkelige, hvis de skal være alene i længere perioder.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)