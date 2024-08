Orientaler

Orientalere kan ikke lide at blive overset og foretrækker at være midtpunkt. Derfor kan de til tider være yderst krævende og knytter stærke bånd til deres ejer.

Orientalere har en stærk personlighed og mjaver normalt meget, ofte højt som om de kommunikerer med mennesker. De nyder at være sammen med mennesker og har et stort behov for menneskekontakt.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)