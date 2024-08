Peterbalds er meget knyttet til mennesker og elsker at ligge i dit skød. Disse katte findes med tre typer pels: helt kort, fin "ferskenagtig" eller en længere pels, der føles som plys eller kort fløjl. De kommer rigtig godt ud af det med andre katte, hunde og børn, da de har tendens til at være legesyge.

Peterbalden favoriserer ofte et familiemedlem og bliver meget hengiven over for vedkommende.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)