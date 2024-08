Ragamuffin

Ragamuffiner er meget iøjnefaldende katte, uanset om deres farve er ensfarvet, stribet og hvid, skildpaddefarvet eller mink. De bor gladeligt sammen med store familier, par, ældre eller enlige ejere og er fremragende, kærlige ledsagere.

Deres søde gemyt gør, at disse hengivne og legesyge katte er blide over for børn og kommer godt ud af det med andre dyr i hjemmet, hvilket gør dem til perfekte kæledyr for familier. På grund af deres rolige og kærlige temperament er de tålmodige i forbindelse med støjende leg.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)