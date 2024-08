Russian blue-katte er venlige og legesyge og tilpasser sig nemt enhver familiesituation. Disse katte har ingen problemer med at acceptere andre dyr i husstanden og er tålmodige over for børn.

Russian blue-katte er lette at håndtere og har ingen særlige behov, men hvis de får lov at løbe ud, er det bedst at give dem et sikkert, lukket område for at undgå skader uden for hjemmet.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)