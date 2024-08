Hellig birma

Den hellige birma er ekstremt social, pålidelig, mild og let at håndtere, hvilket gør den til det ideelle kæledyr. Den elsker at være sammen med mennesker. Den hellige birma kan beskrives som en "moderat" kat. Den er legesyg og aktiv, men ikke krævende. Den er glad for selskab, men gør ikke særligt opmærksom på sig selv.

Alle hellige birmaer ønsker at være i nærheden af mennesker og fungerer godt sammen med andre kæledyr, hvis de bliver præsenteret ordentligt for hinanden. Den hellige birma er et glimrende valg for børnefamilier, fordi den er godmodig, tålmodig og kærlig.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)