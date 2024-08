Sokoken er en aktiv og intelligent kat, som både er hengiven og krævende over for sine ejere. Denne race er utrolig familieorienteret og nyder at lege, udforske eller bare slappe af ved sin ejers side.

Denne race har et særpræget pelsmønster som hos en plettet tabby, men da den har agoutihår i de ensfarvede områder giver det et meget specielt udseende.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)