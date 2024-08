Tyrkisk angora

Tyrkiske angoraer er ikke kun intelligente, men også ekstremt tilpasningsdygtige, kærlige og legesyge, hvilket gør dem til et glimrende valg for familier med små børn og som kærlige selskabshunde til seniorer.

Tyrkiske angoraer kan ikke lide at blive kælet for af alle – kun deres ejer. De har en stærk, selvsikker karakter, men har brug for deres ejers opmærksomhed og kan ikke lide at være alene.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra World Cat Congress (WCC)