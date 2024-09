Din kat og hårboller

Hårboller er et almindeligt fordøjelsesproblem blandt katte, især katte, der lever indendørs eller har en inaktiv livsstil, hvor ekstra meget tid vil gå med pelspleje.

Hårboller opstår, når løst eller dødt hår samles op under kattens pelspleje og føres ned i fordøjelseskanalen. Normalt føres hår, der indtages fra pelspleje, ud gennem din kats afføring, men hvis der er for meget hår, kan kroppen ikke fordøje det ordentligt, og der opstår en hårbolle.

Hvis din kat lider af hårboller, vil du bemærke, at den måske kæmper for at synke eller spise og til sidst kaster den hårboller op. Du kan hjælpe med at håndtere det ved at fjerne overskydende hår gennem børstning og give den et foder, der har den rigtige blanding af fibre. Det kan hjælpe med at sprede det spiste hår, så det lettere kan passere gennem systemet.

Inflammatoriske sygdomme hos katte

Hvis et eller flere af organerne i din kats fordøjelseskanal bliver betændt, vil den opleve fordøjelsesproblemer, og dens mad kan irritere dens system.

De tre fordøjelsesorganer – leveren, bugspytkirtlen og tyndtarmen – ligger meget tæt på hinanden i kattens krop, hvilket betyder, at betændelse let kan sprede sig mellem disse organer (bemærk: årsagen er ukendt og er bestemt ikke altid bakteriel). Det kan føre til en lidelse, der kaldes felin triaditis, hvor der er opstået betændelse i alle tre fordøjelsesorganer samtidigt.

Hvis din kat lider af denne sygdom, vil den udvise symptomer, der ligner betændelse i et organ meget; kronisk opkastning og diarré, vægttab og endda appetitændringer, måske endda en glubende appetit, da din kat forsøger at kompensere for de næringsstoffer, der går tabt.

Denne tilstand kan håndteres, og dyrlægen vil forsøge at udelukke enhver anden årsag til fordøjelsesproblemet, f.eks. parasitter, før der udskrives relevant medicin og anbefales et bestemt foder til din kat.

Fordøjelsesproblemer kan være ubehagelige for dig og din kat, så sørg for at besøge din dyrlæge ved første tegn på problemer, så du kan give dit kæledyr den bedst mulige pleje.