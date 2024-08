Huden er et stort krævende organ - også hos katten. Huden har brug for mikro- og makronæringsstoffer for at fungere optimalt. Alt, der forstyrrer optagelsen af disse næringsstoffer, vil kunne ses i din kats hud og pels. Heldigvis kan de fleste mest almindelige hudlidelser behandles, uanset om det skyldes interne eller eksterne årsager.

Parasitinfektioner hos katte

Parasitter, der hænger fast i kattens hud, kan forårsage irritation og ubehag og nogle gange føre til hårtab eller andre mærkbare problemer.

Lopper er et utroligt almindeligt problem blandt katte. De små parasitter lander på din kats hud, hvilket får katten til at klø, slikke og soignere sig for at slippe af med kløen. Dette kan forårsage hårboller, da din kat indtager betydelige mængder af sin egen pels. Katte kan også udvikle dermatitis, hvis de bliver allergiske over for loppebid, hvilket normalt sker, hvis de har været overeksponeret for loppebid, og tilstanden er afhængig af den individuelle kats historie og tidligere eksponering for lopper.

Flåter sætter sig på din kat, efter den har været udenfor, og kan sætte sig fast i dens hals og ører og give betændelse. Nogle typer tæger findes på planter på bestemte tidspunkter af året og kan angribe mennesker og andre pattedyr såvel som katte.

Hvis du bemærker, at din kat klør sig uafbrudt og har en større mængde sort voks i ørerne, kan den have øremider. De lever i øregangen og giver ørepine, hvilket kan være meget ubehageligt.

Selvom din kat ikke altid vil føle irritation eller klø sig, kan ringorm stadig forårsage hudproblemer. Den mikroskopiske svamp angriber din kats pels ved roden, gør huden mørkere og får pelsen til at falde af.

Alle parasitinfektioner kan behandles med en kombination af forskellige behandlingsformer, der gives oralt, som spray, ved påføring direkte på huden og via omgivelserne, som din dyrlæge kan ordinere. Hvis der er tale om lopper, er det vigtigt ikke at behandle din kat med produkter, der er beregnet til hunde, da de kan være dødbringende for katten.