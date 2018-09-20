Sådan hjælper du din kat med at tage på

Efter en operation, sygdom eller en anden hændelse kan du opleve, at din kat ligger under sin idealvægt. Det er vigtigt for kattens trivsel og for korrekt fungerende vitale organer, at den kommer tilbage på en normal vægt – og det kræver den rette blanding af foder og foderrutiner.

Din kats idealvægt

Det er vigtigt at kende din kats idealvægt, før du begynder at fodre den med vægtforøgende foder, da den nemt kan blive overfodret og overvægtig af det, hvilket medfører en række sundhedsproblemer. Tal med en dyrlæge om, hvad din kats idealvægt bør være, og i hvilket tidsrum du bør arbejde på at øge dens vægt.

Sådan sikrer du din kat en god fordøjelse under vægtøgning

Hvis din kat har tabt sig pga. sygdom, er det vigtigt, at du ikke overbebyrder dens fordøjelsessystem under vægtøgningen. En kats fordøjelse er mere sensitiv end menneskers, og den kan ikke klare varieret foder – det fører til dårlig mave og endda yderligere vægttab.

Det er også vigtigt at finde den rette balance af næringsstoffer i et vægtforøgende foder, så kattens system ikke bliver værre. Selvom energitæt fedt kan hjælpe din kat med at tage på i vægt, kan det også give diarré. På samme måde bør proteiner – der er nødvendige for cellevækst – være af høj kvalitet og nemme at fordøje for at mindske systemets belastning.