Sådan hjælper du din kat med at tage på
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Efter en operation, sygdom eller en anden hændelse kan du opleve, at din kat ligger under sin idealvægt. Det er vigtigt for kattens trivsel og for korrekt fungerende vitale organer, at den kommer tilbage på en normal vægt – og det kræver den rette blanding af foder og foderrutiner.
Din kats idealvægt
Det er vigtigt at kende din kats idealvægt, før du begynder at fodre den med vægtforøgende foder, da den nemt kan blive overfodret og overvægtig af det, hvilket medfører en række sundhedsproblemer. Tal med en dyrlæge om, hvad din kats idealvægt bør være, og i hvilket tidsrum du bør arbejde på at øge dens vægt.
Sådan sikrer du din kat en god fordøjelse under vægtøgning
Hvis din kat har tabt sig pga. sygdom, er det vigtigt, at du ikke overbebyrder dens fordøjelsessystem under vægtøgningen. En kats fordøjelse er mere sensitiv end menneskers, og den kan ikke klare varieret foder – det fører til dårlig mave og endda yderligere vægttab.
Det er også vigtigt at finde den rette balance af næringsstoffer i et vægtforøgende foder, så kattens system ikke bliver værre. Selvom energitæt fedt kan hjælpe din kat med at tage på i vægt, kan det også give diarré. På samme måde bør proteiner – der er nødvendige for cellevækst – være af høj kvalitet og nemme at fordøje for at mindske systemets belastning.
Din kats foder, når den tager på i vægt
Det er ikke en god idé bare at give din kat mere af dens nuværende foder for at hjælpe den med at tage på. Dens system kan muligvis ikke klare stor portioner, og den har sandsynligvis ikke den store appetit, så den spiser muligvis slet ikke. Ekstra portioner mad giver indeholder måske ikke den næringsbalance, din kat har brug for, så den kan tage på i vægt eller komme sig efter en sygdom. Den kan f.eks. have gavn af et bestemt foder med tilsat præbiotika, der hjælper med at genskabe balancen i tarmens mikroflora og styrker en god fordøjelse.
Din kats vægtforøgende foder bør have en høj energitæthed. Det gør det muligt for din kat at spise mindre, men stadig få alt, hvad den har brug for i sit foder. Foderet bør også være meget velsmagende for at stimulere dens appetit og let at spise. Foderpiller af korrekt størrelse eller blødere konsistens kan motivere din kat til at spise sit foder.
Sådan fodrer du din kat for at hjælpe den med at tage på
Det er vigtigt, at din kat er stressfri og føler sig godt tilpas under måltiderne, så den begynder at spise regelmæssigt og tage på i vægt. Her er nogle af de metoder, du kan bruge:
- Opdel dens daglige portion i mindre måltider, som du giver den jævnligt
- Opvarm foderet for at frigive aromaerne og vække dens appetit
- Undgå at se på din kat, når den spiser, da den kan finde dette stressende
- Husk, hvad den kan lide at spise af (f.eks. en favoritskål), og gør det nemt for den at komme til
- Adskil dens mad, kattebakke, drikke- og legeområder for at efterligne forholdene i naturen
- Spørg din dyrlæge om appetitstimulerende midler til din kat
Dyrlægen kan rådgive dig om, hvordan du bedst sikrer, at din kat tager det rigtige på i vægt og opretholder en sund livsstil. Sørg for at bestille tid hos dyrlægen, hvis du er i tvivl om den bedste fremgangsmåde.
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