Håndtering af din kats urinvejslidelse i hjemmet

Efter den første konsultation råder dyrlægen dig måske til at ændre nogle ting ved din kats livsstil for at forbedre dens urinvejssundhed. En kat, der er overvægtig, har større risiko for at udvikle sten, da den drikker og urinerer sjældnere, så din dyrlæge vil muligvis foreslå, at du hjælper den med at tabe sig og øger dens aktivitetsniveau.

Katte kan også lide af urinvejsproblemer på grund af stress derhjemme. Det omfatter stress, som overføres fra ejer til kat, stress fra at bo i en husstand med flere katte eller fra at have oplevet en betydelig livsstilsændring. Din dyrlæge kan foreslå følgende for at reducere denne stress:

Sørg for, at din kat har permanent, nem og sikker adgang til kattebakken

Begræns kontakten mellem de katte i dit hjem, der ikke går godt i spænd

Foretag ændringer i kattens miljø, så det bliver mere stimulerende eller sikkert

Medicinering mod angst, feromondiffusorer eller terapeutisk mad

Håndtering af din kats urinvejslidelse gennem foderet

Din kats foder kan spille en effektiv rolle i at støttedens urinvejssundhed ved at balancere urinens pH-værdi og begrænse mængden af mineraler, som potentielt kan krystallisere og danne sten. Dens foder bør også indeholde proteinkilder af høj kvalitet, da disse reducerer nyrernes arbejde og forhindrer unødvendig belastning.

Vådfoder kan være nyttigt, da det indeholder en høj procentdel af vand, hvilket får din kat til at urinere oftere og gennemskylle systemet. Hvis din kat foretrækker tørfoder, kan du få den til at drikke oftere ved at bruge rindende vand (f.eks. fra en fontæne), fylde vandskålen til randen, så det er nem at få adgang til den, og undlade at placere den i befærdede områder, ved siden af kattebakken eller i madområdet. Du kan endda tilbyde vand med smag, f.eks. kildevand, som er drænet fra en dåse tun, eller vand, der er drænet fra optøede, kogte rejer.

Det er vigtigt, at du konsulterer en dyrlæge, før du begynder at pleje din kats urinveje derhjemme. Måske er der tale om et mere alvorligt problem, der kræver lægehjælp. Din dyrlæge vil kunne rådgive dig om det bedste forløb og støtte dig trin for trin.