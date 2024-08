Efterhånden som din kat bliver ældre, lægger du måske mærke til nogle ændringer i dens adfærd, herunder om den stadig bruger sin kattebakke eller går udenfor for at forrette sin nødtørft. Inkontinens kan være et almindeligt problem blandt ældre katte. Det kan have flere årsager – og effektive behandlinger.

Hvad er symptomerne på inkontinens hos ældre katte?

Hvis din kat lider af inkontinens, har den svært ved at urinere og strinter muligvis under vandladningen. Eller måske ved den ikke, at den urinerer og efterlader spor af urin i huset. Den kan have diarré, hvilket er svært at kontrollere, eller holde op med at bruge sin kattebakke, som den plejer.

Hvad er årsagen til inkontinens hos ældre katte?

Der er en række forskellige årsager til inkontinens hos katte, og hver kræver specifik behandling og forebyggende foranstaltninger. I kroppen hos ældre katte bliver de muskler, som er forbundet med vitale organer, svagere, og din kat får mindre kontrol over dem. Svagere muskler omkring urinvejskanalen eller tarmene kan forårsage inkontinens, da din kat ikke kan bruge dem effektivt til at holde sig eller lette sin nødtørft.

I visse tilfælde kan gigt også være årsag til inkontinens hos ældre katte. Hvis en ældre kat lider af slidgigt, kan det faktisk være smertefuldt at komme ind og ud af kattebakken. Derfor kan din kat vælge at urinere et andet sted, som er lettere tilgængeligt for den. I disse tilfælde er din ældre kat måske ikke inkontinent, så det er vigtigt, at du kontakter din dyrlæge for at få en korrekt diagnose.

Diabetes mellitus påvirker én ud af hver 200 katte med større hyppighed hos katte over syv år. To af symptomerne på diabetes er produktionen af store mænger urin og overdreven urinering, som kan give indtryk af, at katten lider af inkontinens. Hvis din kat er overvægtig, er den mere udsat for at udvikle diabetes. Hvis du oplever hyppig urinering af store mængder urin, samtidig med øget tørst og sult, skal du straks kontakte dyrlægen.

Ældre katte få kognitive funktionsnedsættelser medens de ældes. Det skønnes at forekomme hos mere end 80 % af katte i alderen 16-20 år. Kognitive funktionsnedsættelser viser sig i form af søvnløshed, angst, desorientering, og at katten glemmer, hvor dens ting er eller dens rutiner. Din kat kan vise symptomer på inkontinens, hvis den lider af kognitive funktionsnedsættelser, som at den glemmer, hvor kattebakken er.