Giftige fødevarer, som du bør forhindre din kat i at spise

Nogle af de fødevarer, du sandsynligvis har i dit hjem, er ligeledes giftige for katte og kan forårsage forskellige symptomer lige fra kvalme til alvorlige organskader.

Som det er tilfældet med hunde, er chokolade også giftigt for katte på grund af indholdet af teobromin. Jo mørkere chokoladen er, jo mere teobromin indeholder den. Afhængig af hvor meget og hvilken type chokolade din kat har indtaget, kan den rammes af hjerterytmeforstyrrelser, rysten, anfald og endda dø.

Både løg og hvidløg skaber problemer i din kats krop, da de kan nedbryde de røde blodlegemer og medføre blodmangel. De kan også forårsage mave-tarm-problemer, der giver diarré. Vindruer og rosiner er ligeledes giftige og vil på længere sigt forårsage nyresvigt. Tidlige advarselstegn hos din kat er gentagen opkastning og hyperaktivitet.

Selvom proteiner er en vigtig del af din kats foder, kan visse former for proteiner være skadelige for dens sundhed. Hvis du giver din kat rå æg, risikerer du, at den får madforgiftning, men også at dens evne til at absorbere B-vitaminet biotin påvirkes, fordi æggehviden indeholder et protein, der kaldes avidin. Hvis din kat spiser store mængder lever, kan det forårsage vitamin A-forgiftning, der kan påvirke dens knogler og føre til knogleskørhed.

Du bør undgå at give dine kat madrester eller levninger fra dit måltid, da dette opmuntrer den til at tigge og desuden kan det medføre vægtøgning og skade dens fordøjelsessystem. Fedtholdige eller stegte fødevarer kan være for fede for din kat og kan give den diarré. Du bør ikke give din kat alkohol og koffein, da den virkning, som disse substanser har på et menneske, er mere alvorlig hos katte på grund af deres mindre størrelse og derfor kan det gøre alvorlig skade.

Selvom billedet af en kat, der drikker mælk af en underkop, er et almindeligt syn, øges din kats laktoseintolerans, efter den er blevet vænnet fra, og indtagelse af mælk kan føre til fordøjelsesbesvær og ubehag.

Hvis du mener, at din kat har spist noget, der er giftigt, skal du straks tale med din dyrlæge, der kan rådgive dig om den bedste fremgangsmåde – og sørg for at undgå forgiftning ved at holde giftige substanser, fødevarer eller planter væk fra dit kæledyr.