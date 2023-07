PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® British Shorthair Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne british shorthair-kats ernæringsmæssige behov i tankerne. På grund af din kats tunge kropstype har ROYAL CANIN® British Shorthair Adult et specielt tilpasset proteinniveau, der bidrager til at opretholde din kats muskelmasse. Foderet er endvidere beriget med L-carnitin, som er et næringsstof, der hjælper med at opretholde et sundt fedtstofskifte. Indholdet af omega 3-fedtsyrer (EPA og DHA) hjælper med at understøtte din kats sunde knogler – hvilket betyder, at den kan opretholde sit normale aktivitetsniveau uden ubehag. Desuden medvirker den specifikt udviklede balance af mineraler i foderet til at understøtte og opretholde din kats sunde hjertefunktion. For at imødekomme hver kats individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® British Shorthair Adult også som vådfoder i lækker sovs. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din kat får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

