Hairball Care Adult

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Hairball Care er et ernæringsmæssigt komplet og afbalanceret fuldfoder, der bidrager til at reducere dannelse af hårboller. Takket være en tilpasset blanding af kostfibre (inklusive psylliumfrø) bidrager ROYAL CANIN® Hairball Care med at stimulere tarmpassagen. Dette kan betyde, at mere af det hår, som din kat sluger, kan udskilles gennem afføringen i stedet for at ophobe sig i maven og blive gylpet op. ROYAL CANIN® Hairball Care har opnået dokumenterede resultater. Vores undersøgelse* viste, at dette foder reducerer dannelse af hårboller inden for 14 dage*. ROYAL CANIN® Hairball Care fås også i 2 forskellige vådfoderkonsistenser: sovs og gelé. En blanding af vådfoder og tørfoder giver din kat den variation, som den foretrækker. *Royal Canin© internt studie

