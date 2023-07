PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Maine Coon Adult-tørfoder er specielt udviklet med denne specifikke races behov i tankerne. Du kan være sikker på, at det er lige så vigtigt for os, som det er for dig, at opfylde din maine coons ernæringsmæssige behov. Maine coon er verdens største huskat, og dens imponerende statur er kombineret med et meget blidt gemyt. Dens robuste knoglestruktur og muskuløse krop kan gøre den tre gange tungere end den gennemsnitlige kat. På grund af dens store størrelse og knoglestruktur skal man være særligt opmærksom på at sikre dens generelle sundhed og gode tilstand. Dette foder er beriget med taurin, DHA og EPA (omega 3-fedtsyrer), der hjælper med at understøtte og opretholde en sund hjertefunktion. Maine coon-katten har en stor kæbe, hvilket betyder, at den griber fat om foderet og tygger det på en særpræget måde. Derfor er foderpillen udformet, så den er ekstra stor og terningformet. Dette får katten til at tygge foderet i længere tid, hvilket hjælper med at understøtte en god mundhygiejne. For at imødekomme hver kats individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Maine Coon Adult også som vådfoder i lækker sovs. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din kat får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

Se mere