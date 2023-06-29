HjemKatteProdukterDetailprodukterMaine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten
Maine Coon Kitten

Maine Coon Kitten

Tørfoder til kat

Afbalanceret fuldfoder/Balanserat helfoder til katte - Specielt til Maine Coon killinger/kattungar (op til 15 måneder).

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Tilgængelige størrelser

400 gg 400

4 kgkg 4

10 kgkg 10

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PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten-foder er specielt udviklet med alle din killings ernæringsmæssige behov i tankerne. Når du giver din killing et nærende foder fra starten, hjælper du med at understøtte dens langvarige sundhed, efterhånden som den udvikler sig til en voksen kat. Selvom din killings fordøjelsessystem er under udvikling, er det stadig umodent. Derfor har din killing brug for et foder, der indeholder proteiner af høj kvalitet, til at understøtte og opretholde en sund fordøjelse. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten indeholder et yderst letfordøjeligt protein, der er kendt som L.I.P., samt præbiotika, der hjælper med at understøtte din killings tarmflora.  Efterhånden som din Maine coon-killing vokser, udvikler dens naturlige forsvar sig. Antioxidanterne (såsom E-vitamin) hjælper med at understøtte din killings naturlige forsvar i dens vækstperiode.  

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FORDELE

Skræddersyet foderpille

Exclusive formula - Calcium & phosphorus

Sund lang vækstperiode

Specielt udviklet med alle din killings ernæringsmæssige behov i tankerne.

Fordøjelsessundhed

Indeholder proteiner af høj kvalitet, til at understøtte og opretholde en sund fordøjelse.

Støtte til immunforsvaret

Hjælper med at understøtte din killings naturlige forsvar.

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER