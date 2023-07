Sensible Adult

PRODUKTDETALJER

Nogle katte kan have et fordøjelsessystem, der er følsomt over for bestemte fødevarer. Hvis dette er tilfældet for din kat, kan det være nødvendigt at ændre dens foder for at genoprette balancen i dens mave. Der findes mange næringsstoffer, der kan have støtte din kats fordøjelsessystem. ROYAL CANIN® Sensible 33-tørfoder, der er velegnet til voksne katte i alderen 1-7 år, er udviklet specielt til at støtte voksne katte, der viser tegn på følsomhed over for bestemte fødevarer. Det indeholder en eksklusiv kombination af næringsstoffer, der styrker og understøtter en optimal fordøjelsessikkerhed. Sensible 33 er yderst velsmagende og indeholder foderpiller med tre forskellige former og omhyggeligt udvalgte smagsstoffer for at stimulere foderindtagelsen og give en bedre fordøjelse. Det er endvidere udviklet til at hjælpe med at opretholde et sundt urinvejssystem hos voksne katte som din. Når din kats fordøjelsessystem begynder at vise tegn på forbedring, kan du fortsætte med at give den ROYAL CANIN® Sensible 33, da dette foder er specielt udviklet til ikke blot at understøtte din kats fordøjelse, men også til at vedligeholde den efterfølgende.

