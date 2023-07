Sensory Smell Gravy Adult

PRODUKTDETALJER

Din kats første kontakt med føden foregår gennem næsen, så kattens accept af foderet afhænger ofte af dets aroma. ROYAL CANIN® Sensory Smell er specielt udviklet til at stimulere din kats veludviklede lugtesans, samtidig med at det understøtter optimal trivsel gennem sensorisk variation. Sammensætningen er specielt udviklet til at matche den optimale makroernæringsmæssige profil, der instinktivt foretrækkes af voksne katte. Den indeholder desuden en kombination af næringsstoffer, der hjælper med at understøtte et sundt urinvejssystem hos din voksne kat. De øvrige produkter i ROYAL CANIN® Sensory-sortimentet omfatter Sensory Taste og Sensory Feel, der hver har sin egen tillokkende sammensætning, som stimulerer din kats appetit og skaber en sensorisk og aromatisk fodringsoplevelse. Blandet fodring med både våd- og tørfoder byder din kat på varierende konsistenser, hvilket hjælper med at stimulere dens appetit yderligere. Sørg for at følge den korrekte rationeringsmængde for at sikre sunde portioner.

