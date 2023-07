Sensory Taste Gravy Adult

PRODUKTDETALJER

På grund af deres kødædende natur er katte følsomme over for de kødagtige smage, der er knyttet til umami. Så selvom deres smagssans er mere begrænset, er de stadig modtagelige over for smagsindtryk. ROYAL CANIN® Sensory Taste er specielt udviklet med specifikke pikante smage, der stimulerer og appellerer til din kats unikke smagssans, samtidig med at det understøtter optimal trivsel gennem sensorisk variation. Sammensætningen er specielt udviklet til at matche den optimale makroernæringsmæssige profil, der instinktivt foretrækkes af voksne katte. Den indeholder desuden en kombination af næringsstoffer, der hjælper med at understøtte et sundt urinvejssystem hos din voksne kat.

