Sterilised Adult

PRODUKTDETALJER

Når din kat er blevet steriliseret/kastreret, kan det være nødvendigt at ændre dens foder for at sikre, at de næringsstoffer, den indtager, understøtter dens ændrede energibehov. ROYAL CANIN® Sterilised 37-tørfoder til katte har et moderat fedtindhold, når det opdeles i passende daglige portioner – dette hjælper din kat med at opretholde en ideel kropsvægt, efter den er blevet steriliseret/kastreret. Derudover indeholder Sterilised 37-foderet også en nøje afstemt balance af mineraler, der hjælper med at understøtte og opretholde et sundt urinvejssystem hos din kat, mens foderets øgede proteinindhold hjælper med at opretholde din kats sunde muskelmasse. For at imødekomme hver kats individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Sterilised 37 også som vådfoder i enten lækker sovs eller saftig gelé. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din kat får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

Se mere