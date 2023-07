Sterilised Gravy

PRODUKTDETALJER

Steriliserede/kastrerede katte har ikke de samme behov som katte, der ikke er blevet steriliseret/kastreret. Derfor er ROYAL CANIN® Sterilised i sovs specielt udviklet med din steriliserede/kastrerede voksne kats ernæringsmæssige behov i tankerne. Med sit kontrollerede energiindhold og moderate fedtindhold hjælper dette foder med at mindske risikoen for, at din kat bliver overvægtig, især hvis det serveres i passende daglige portioner. ROYAL CANIN® Sterilised i sovs er udviklet, så det passer til den optimale ernæringsprofil, som voksne katte instinktivt foretrækker, for at sikre, at de indtager de næringsstoffer, der er nødvendige for at støtte en god generel sundhed. Det indeholder endvidere en nøje afstemt balance af mineraler, der hjælper med at understøtte din kats urinvejssundhed. For at imødekomme hver kats individuelle præferencer fås ROYAL CANIN® Sterilised også som vådfoder i form af en blød og velsmagende paté eller i en lækker sovs og som tørfoder i form af sprøde og lækre foderpiller. Hvis du overvejer blandet fodring, skal du blot følge vores fodringsvejledning for at sikre, at din kat får en optimal mængde af både våd- og tørfoder.

