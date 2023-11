PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN tørfoder er et diætetisk fuldfoder til katte. Kompensation for fordøjelsesbesvær. Mindskelse af intolerance over for ingredienser og næringsstoffer. Letfordøjeligt foder med kilder til proteinhydrolysater og udvalgte kulhydratkilder. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug og inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for GASTROINTESTINAL HYDROLYSED PROTEIN tørfoder: Kompensation for fordøjelsesbesvær indledningsvis op til 12 uger, men livslang brug ved kronisk pancreasinsufficiens, og for Mindskelse af intolerance over for ingredienser og næringsstoffer 3 til 8 uger (hvis tegnene på intolerance forsvinder, kan foderet indledningsvis anvendes i op til 1 år).

