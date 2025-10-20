Gastrointestinal Kitten Mousse

FODRINGSANVISNING

FODRINGSANVISNING: Se tabel. Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand. Batch- og fabriksregistreringsnummer samt udløbsdato: Se pakken. Opbevares køligt og tørt. FODRINGSANVISNING (195 g): Til en 6 måneder killing med en forventet voksenvægt på 4 kg, giv 1 + ¼ dåser om dagen eller mindre hvis den også får tørfoder. Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand. Batch- og fabriksregistreringsnummer samt udløbsdato: Se pakken. Opbevares køligt og tørt.