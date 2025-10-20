Gastrointestinal Kitten Mousse
Vådfoder til kat
Diætetisk fuldfoder til katte - Specielt til killinger
PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL KITTEN cremet mousse er et diætetisk fuldfoder til killinger. Mindskelse af absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet. Letfordøjeligt foder med forhøjet indhold af natrium og kalium. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Anbefalet brugsperiode for GASTROINTESTINAL KITTEN cremet mousse: Op til 12 uger.
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Støtte af fordøjelsessystemet
En letfordøjelig sammensætning med afbalancerede fibre til at støtte en optimal fordøjelse og tarmtransit.
Optimal vækst
Sammensætning med et højt energiindhold og tilpassede niveauer af næringsstoffer (inklusive protein og calcium) for at imødekomme behovene hos en killing i vækst.
Mikrobiom understøttelse
Sammensætning med udvalgte præbiotika til at understøtte en optimal fordøjelse og tarmmikrobiom.
NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
|VOKSEN VÆGT (kg)
|3 kg
|3 kg
|4 kg
|4 kg
|5 kg
|4 kg
|KILLINGENS ALDER
(måneder)
|Gram
|Dåse
|Gram
|Dåse
|Gram
|Dåse
|1
|136
|1/2
|147
|1
|180
|1
|2
|158
|1
|186
|1
|211
|1
|3
|202
|1
|235
|1
|274
|1+1/2
|4
|218
|1
|254
|1+1/2
|300
|1+1/2
|5
|225
|1
|265
|1+1/2
|313
|1+1/2
|6
|218
|1
|257
|1+1/2
|304
|1+1/2
|7
|208
|1
|247
|1+1/2
|291
|1+1/2
|8
|196
|1
|235
|1
|276
|1+1/2
|9
|184
|1
|222
|1
|262
|1+1/2
|10
|174
|1
|211
|1
|248
|1+1/2
|11
|165
|1
|202
|1
|236
|1
|12
|159
|1
|195
|1
|229
|1