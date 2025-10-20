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Gastrointestinal Kitten Mousse
Gastrointestinal Kitten Mousse
Gastrointestinal Kitten Mousse
Gastrointestinal Kitten Mousse
Gastrointestinal Kitten Mousse
Gastrointestinal Kitten Mousse
Gastrointestinal Kitten Mousse
Gastrointestinal Kitten Mousse
Gastrointestinal Kitten Mousse
Gastrointestinal Kitten Mousse
Gastrointestinal Kitten Mousse
Gastrointestinal Kitten Mousse
Gastrointestinal Kitten Mousse
Gastrointestinal Kitten Mousse
Gastrointestinal Kitten Mousse

Gastrointestinal Kitten Mousse

Vådfoder til kat

Diætetisk fuldfoder til katte - Specielt til killinger

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Tilgængelige størrelser

1 x 195 gg 195 x 1

12 x 195 gg 195 x 12

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TILGÆNGELIGHED

Dette produkt er et veterinærprodukt. Spørg din dyrlæge for at se, om det er det rigtige produkt til dit kæledyr.

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PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL KITTEN cremet mousse er et diætetisk fuldfoder til killinger. Mindskelse af absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet. Letfordøjeligt foder med forhøjet indhold af natrium og kalium. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Anbefalet brugsperiode for GASTROINTESTINAL KITTEN cremet mousse: Op til 12 uger.

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FORDELE

Støtte af fordøjelsessystemet

En letfordøjelig sammensætning med afbalancerede fibre til at støtte en optimal fordøjelse og tarmtransit.

Optimal vækst

Sammensætning med et højt energiindhold og tilpassede niveauer af næringsstoffer (inklusive protein og calcium) for at imødekomme behovene hos en killing i vækst.

Mikrobiom understøttelse

Sammensætning med udvalgte præbiotika til at understøtte en optimal fordøjelse og tarmmikrobiom.

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER