PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® RENAL + HYPOALLERGENIC tørfoder er et diætetisk fuldfoder til katte. Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens. Mindskelse af intolerance over for ingredienser og næringsstoffer. Begrænset indhold af fosfor. Kilder til proteinhydrolysater og udvalgte kulhydratkilder. ANBEFALING: Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for RENAL + HYPOALLERGENIC tørfoder for Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens: Indledningsvis op til 6 måneder, for Mindskelse af intolerance over for ingredienser og næringsstoffer: 3 til 8 uger: Hvis tegnene på intolerance forsvinder, kan foderet indledningsvis anvendes i op til 1 år.

