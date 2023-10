Vital Renal

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® RENAL tørfoder er et diætetisk fuldfoder til katte. Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens. Mindskelse af oxalatstendannelse. Proteiner af høj kvalitet. Begrænset indhold af fosfor, lavt calciumindhold og lavt indhold af vitamin D. Egenskaber, der gør urinen alkalisk. ANBEFALING: Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for RENAL tørfoder for Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens: Indledningsvis op til 6 måneder, for Mindskelse af oxalatstendannelse: op til 6 måneder.

