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Vital Renal
Vital Renal

Vital Renal

Tørfoder til kat

Diætetisk fuldfoder til voksne katte

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Tilgængelige størrelser

400 gg 400

2 kgkg 2

4 kgkg 4

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TILGÆNGELIGHED

Dette produkt er et veterinærprodukt. Spørg din dyrlæge for at se, om det er det rigtige produkt til dit kæledyr.

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PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® RENAL tørfoder er et diætetisk fuldfoder til katte. Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens. Mindskelse af oxalatstendannelse. Proteiner af høj kvalitet. Begrænset indhold af fosfor, lavt calciumindhold og lavt indhold af vitamin D. Egenskaber, der gør urinen alkalisk. ANBEFALING: Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for RENAL tørfoder for Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens: Indledningsvis op til 6 måneder, for Mindskelse af oxalatstendannelse: op til 6 måneder.

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FORDELE

Støtter nyrefunktionen

Sammensat med et lavt fosforindhold og moderat indhold af høj kvalitet protein til at støtte af nyrefunktionen.

Tilpasset energiindhold

Tilpasset kalorieindhold der bidrager til at reducere måltidsmængden og kompenserer for en nedsat appetit.

Aromatisk valg

En specifik aromatisk profil med en foderpilleform, der hjælper med at stimulere kattens appetit.

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER