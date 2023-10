Vital Renal Chicken Bidder i sovs

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® RENAL WITH CHICKEN bidder i sovs er et diætetisk fuldfoder til katte, som understøtter nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens, gennem et reduceret indhold af fosfor og protein af høj kvalitet. RENAL WITH CHICKEN er også formuleret for at mindske dannelse af oxalatsten, gennem et lavt indhold af calcium og vitamin D, og dets urinalkaliniserende egenskaber. ANBEFALING: Opsøg dyrlægen for råd og vejledning, inden dette foder tages i brug. Anvend RENAL WITH CHICKEN indledningsvis i op til 6 måneder ved kronisk nyreinsufficiens og mindskelse af oxalatstendannelse.

Se mere