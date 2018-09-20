Der findes ikke et rigtigt eller forkert svar på, om man skal adoptere en voksen kat eller en killing. Det vigtigste er, at du undersøger dine muligheder grundigt og henvender dig til en ansvarlig opdrætter eller et internat, som giver dig oplysninger, rådgivning og støtte.

Der er flere ting, som sandsynligvis vil påvirke din beslutning, f.eks. om du ønsker en bestemt katterace, og om du har tid til at renlighedstræne en killing. Begge oplevelser kan være givende, men er samtidig meget forskellige.

Adoption af en voksen kat

Selvom de fleste mennesker overvejer at få en killing, når de ønsker en ny kat i familien, er der også mange fordele ved at adoptere en voksen kat. Overalt i landet er der internater, som er fulde af katte i alle aldre, der skal have et nyt hjem, og nogle af dem er katte af ren race.

Fordele ved at adoptere en voksen kat

Det at give en voksen kat et hjem er et ansvarligt valg og kan være meget givende

Du vil kunne vælge mellem en lang række katte med forskelligt udseende, alder og temperament

Internatets personale kender hver enkelt kat og vil hjælpe dig med at finde det kæledyr, der passer bedst til dig

Voksne katte er for det meste blevet trænet til at bruge en kattebakke

Fuldvoksne katte kan være mere stille end killinger

Normalt bliver internatkatte behandlet for parasitter, undersøgt af en dyrlæge og muligvis steriliseret og vaccineret, før man tager dem med hjem

Man har muligvis allerede fastslået de adfærdsmæssige træk og temperamentet hos den voksne kat, så du kan finde et kæledyr, der har de karakteristika, du ønsker

Udfordringer ved at adoptere en voksen kat

Mange internatkatte har en usikker historie bag sig, og nogle kræver muligvis lidt ekstra omsorg for at kunne finde sig til rette i deres nye hjem

En voksen kat har måske allerede fået dårlige vaner, der kan være vanskelige at ændre

Den voksne kats vigtigste socialiseringsperiode er for længst overstået, men der er stadig mulighed for, at dens adfærd kan tilpasses i nogen grad

Hvorfra skal du adoptere en kat

Der er flere steder, hvor du kan adoptere en kat, men det mest almindelige er at henvende sig til et internat. Når du vælger et internat, er det vigtigt at komme på besøg og stille mange spørgsmål om internatets politikker og foranstaltninger i forbindelse med pleje og hygiejne.

Et godt internat vil også have gjort en indsats for at sikre, at alle katte socialiseres og vænnes til de normale aspekter af livet i en familie.

Der er også andre steder, hvor du kan adoptere en kat: