Når du vælger at købe en killing, er det vigtigt, at du laver et grundigt stykke forarbejde inden købet. Så du undgår at støtte uansvarlig avl, og sikrer dig, så meget som muligt, at du får et sundt kæledyr med hjem.

Fordele ved at købe en killing

I vil sandsynligvis få et langt liv sammen

Du kan få meget mere at vide om killingens medicinske baggrund.

Killinger er mindre tilbøjelige til at have adfærdsproblemer pga. tidligere oplevelser

Ulemper ved at købe en killing

Killinger har brug for mere pleje og opmærksomhed i starten end voksen katte

Killinger har brug for noget træning

Killinger kan have brug for mere pleje og lægehjælp i starten, f.eks. vacciner

Hvor skal man købe en killing

Du kan købe en killing hos en registreret opdrætter. Det vigtige er at sørge for, at killingerne og deres mor er sunde og bliver passet ordentligt, før du tager en med hjem. Undgå at købe killinger fra steder, der ikke respekterer dyrs velfærd. Det anbefales på det kraftigste, at du vælger en opdrætter eller sælger med et godt omdømme. Det er en god idé at spørge din dyrlæge til råds om opdrættere i lokalområdet.